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Hatice Kübra Tongar kimdir? Yazar Hatice Kübra Tongar’ın yazdığı kitaplar ve özgeçmişi

Annelik ve çocuk üzerine yazdığı kitaplarla popülerleşen yazar Hatice Kübra Tongar "Allah nerede?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Söz konusu videonun ardından Hatice Kübra Tongar ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, Yazar Hatice Kübra Tongar kimdir, kitapları neler, kaç yaşında, nereli?

25.04.2024 - 17:43 |
Hatice Kübra Tongar kimdir? Yazar Hatice Kübra Tongar’ın yazdığı kitaplar ve özgeçmişi

Hatice Kübra Tongar 15 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimlerini Psikoloji, Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında sürdüren Tongar, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı teorik, pratik ve süpervizyon eğitimini okul ikincisi olarak tamamlayarak "Aile Danışman" unvanını aldı. Arel Üniversitesi’nde Psikoloji (Yüksek Onur Derecesi), Üsküdar Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi (Yüksek Onur Derecesi) alanında yüksek lisans yaptı. Nörobilim alanında Doktora eğitimini sürdürmektedir.

Bağırmayan Anneler kitabının yazarı olan Tongar, Türkiye’nin dört bir yanında aile eğitim seminerleri veriyor.

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