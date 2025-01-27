Hatay'ın bereketli topraklarında kuraklık alarmı: Tarımsal sulamada kullanılan barajda metrelerce çekilme!

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzan yıllardır su sağlıyor.

Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı bu yıl kuraklıkla karşı karşıya. Barajda, sonbaharın ve kışın yağışsız geçmesiyle birlikte gözle görülür oranda su çekilmesi yaşandı. Suyun metrelerce çekildiği barajdaki kuraklık tarımla uğraşan bölge halkını düşündürüyor.

“BU YIL YAĞMUR YAĞMADI, BARAJ SEVİYESİ BU YÜZDEN ÇOK AZ YÜKSELİYOR”

Yağışlı havanın etkisini hissettirmemesinden ötürü barajda metrelerce çekilmeler yaşandığını ifade eden Murat Sancak, “Biz Avsuyu Mahallesi'nden buraya geliyoruz. Buraya gezmek için geldik Yarseli Barajı'ndayız. Bu yıl göründüğü gibi kuraklık yaşanıyor. İnşallah yakında bir zamanda yağmurların yağmasını bekliyoruz. Geçen yıl barajın su seviyesi oranı bayağı iyiydi ve yüksekti. Bu yıl baraj seviyesi düşük ve gördüğünüz gibi çok az şekilde yükseliyor. Baraj su seviyesi geçen yıl ve önceki yıllarda çok iyiyken bu yıl az şekilde geçiyor. Avsuyu, Toprakhisar ve Yarseli topraklarında yer alan Yarseli Barajı'dır. Buradaki suyu Avsuyu Mahallesi'nden Antakya'ya kadar herkes kullanıyor. Bu yıl yağmur yağmadı, baraj seviyesi bu yüzden çok az yükseliyor” ifadelerini kullandı.