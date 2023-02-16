KahramanmaraÅŸ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerde en Ã§ok yÄ±kÄ±m ve can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler ÅŸehri' olarak bilinen kentte birÃ§ok binanÄ±n yanÄ± sÄ±ra tarihi inanÃ§ merkezlerinin birÃ§oÄŸu, depremde yerle bir oldu. YÄ±kÄ±lan cami, sinagog ve kilise gibi binalarÄ±n aksine bazÄ± tarihi yapÄ±lar, bÃ¼yÃ¼k depremde hasar gÃ¶rmedi.

SamandaÄŸ ilÃ§esinde bulunan ve yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±l Ã¶nce Roma dÃ¶neminde yapÄ±lan Titus TÃ¼neli, yÄ±kÄ±cÄ± depremde ayakta kaldÄ±. DÃ¶nemin Roma Ä°mparatoru Vespasian'Ä±n daÄŸdan gelen sularÄ± engellemek iÃ§in inÅŸa ettirdiÄŸi tÃ¼nel, 'elle yapÄ±lan dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼neli' olarak biliniyor. 7 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 1380 metre uzunluÄŸunda inÅŸa edilen tÃ¼nelin, esirler tarafÄ±ndan Ã§ekiÃ§ kullanÄ±larak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

SÃœTUNLAR MAÄžARAYI TAÅžIYOR

TÃ¼nel ile aynÄ± dÃ¶nemde, tamamÄ± kayanÄ±n iÃ§ine oyularak yapÄ±lan BeÅŸikli MaÄŸara da hasar gÃ¶rmeyen yapÄ±lardan oldu. Kaya mezarlarÄ±n bulunduÄŸu maÄŸaranÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± alan, eski Ã§aÄŸlarda 'Ã¶lÃ¼ler ÅŸehri' olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rken, giriÅŸinde de sÃ¼tunlar bulunuyor. Binlerce yÄ±ldÄ±r ayakta duran sÃ¼tunlar, maÄŸarayÄ± taÅŸÄ±yor. BirÃ§ok felaketi geride bÄ±rakan tarihi alanlar, 6 Åžubat'ta kenti vuran ve binlerce binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olan depremlerde hasar almadÄ±.

Â