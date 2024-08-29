Hatay’da tek taraflı olan kazada otomobil takla attı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Çankaya mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak ters döndü. Tek taraflı olan kazada 3 yaralı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.