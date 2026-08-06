Eski sevgilisini sokak ortasında katletmişti! Şişli'deki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı

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Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Nilda Müge Şahin ile Nazir Ilgın’ın 1 yıl sevgili olduğu, yaklaşık 4 ay önce de ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen Ilgın’ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, bunun üzerine Nilda Müge Şahin’in 27 Temmuz’da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ilgın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.