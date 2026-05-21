Hatay'da şiddetli sağanak yağışlar sele neden oldu

Haberin Devamı

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinde başlayan şiddetli yağış, il geneline yayıldı. Yağışla birlikte Antakya ilçesinde çevreyolu göle döndü. Selin oluştuğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda mahsur kalan ve bozulan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İLGİLİ HABER Yılan otu Türk Örümcek Adam'ı hastanelik etti

Öte yandan Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yağışlı havayla birlikte su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşları itfaiye kurtardı.

Haberin Devamı

"Aile olan bir araç sular nedeniyle yolda kaldı ve onların çıkmasına yardımcı olduk"

Memoş Kuyucu adlı vatandaş, "Ailecek yolda araçlarıyla kalanlar oldu. Biz çekici arkadaşlarla, burada yolda kalan araçlara yardımcı olmak için bekliyoruz. Bir araç sular nedeniyle yolda kaldı. Onların çıkmasına yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Hüseyin Hatunoğlu adlı vatandaş ise, "Mayıs ayında olmamıza rağmen şiddetli yağışlar oluyor. Geçen yıl kuraklık vardı ama maşallah bu yıl çok yağmur yağıyor. Aşırı yağışlardan dolayı çukurlar suyla doluyor, sürücülerin bu havalarda daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor" dedi.