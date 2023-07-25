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Hatay'daki orman yangını kontrol altında!

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

25.07.2023 - 15:05 | | Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Hatay'daki orman yangını kontrol altında!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarından sonra tespit edilecek. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

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