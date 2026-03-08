Hatay'da mart sürprizi! Samandağ sahili doldu taştı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.03.2026 - 15:59
Hatay'ın Samandağ sahilinde hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşlenip, sörf yaptı.

İlçede Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 14 derece ölçüldü.

Nem oranının yüzde 22'ye yaklaştığı ilçede güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, Samandağ Sahili'ne akın etti. Yaz günlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sahilde yoğunluk yaşandı.

Sahile gelenlerin bazıları güneşlenip, denize girerken bazıları da sörf yaptı, çocuklar ise doyasıya oyun oynadı.

