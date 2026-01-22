Hatay'da kar yağışı! Serinyol–Madenli kara yolu ulaşıma kapatıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.01.2026 - 23:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolunun geçici süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Hatay’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtilerek, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmeleri ve trafik işaretleri ile ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istendi

