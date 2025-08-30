Hatay'da hasat başladı: Ayçiçeği için kontroller devam ediyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, ayçiçeği hasadının yapıldığı Amik ovasında incelemelerde bulunarak üreticilerin taleplerini dinledi.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik ovasının Kırıkhan bölgesinde ayçiçeği tarlalarında hasat dönemi başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Samyeli ile birlikte TAKE Projesi kapsamında dağıtımı yapılan ayçiçeklerini hasat eden üreticilerle bir araya geldi.

Hatayda hasat başladı: Ayçiçeği için kontroller devam ediyor

Türkmen, çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını belirten Türkmen, yerinde yapılan incelemelerde hem taleplerin dinlendiğini hem de çalışmaların sahada yakından takip edildiğini ifade etti.

