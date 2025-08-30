30 Ağustos'ta dünyaya ilan edildi! Büyük destan 81 ilde kutlanacak

4

Afyonkarahisar’da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri bandosu, Dumlupınar Zafer Abidesi’nde Hava Er Eğitim Tugayı bandosu, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı bandosu konserler icra edecek. 30 Ağustos’ta Ankara’da Mehteran Birliği, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bandoları’nın oluşturduğu karma bando sahne alacak. 31 Ağustos’ta ise TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul’da mehter konseri düzenlenecek.