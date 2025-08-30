30 Ağustos'ta dünyaya ilan edildi! Büyük destan 81 ilde kutlanacak
Ulu önder Atatürk’ün başkomutanlığında kazandığımız, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yılı, yurt genelinde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlanıyor.
Ankara'daki geçit töreninden donanma liman ziyaretlerine, hava gösterilerinden konserlere kadar geniş bir yelpazeye yayılacak kutlamalar kapsamında SOLOTÜRK de Anıtkabir semalarında Ata’ya saygı uçuşu yapacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının merkezi Ankara olacak. Anıtkabir’de yapılacak törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı katılacak. Törenler kapsamında SOLOTÜRK de Anıtkabir semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Aynı gün Kütahya’da Türk Yıldızları; Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin’de ise muharip uçak geçişleri yapılacak.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yıl 24 gemiyi 24 limanda halkın ziyaretine açacak. Böylece vatandaşlar, Türk donanmasının en modern unsurlarını yakından görme fırsatı bulacak.
Afyonkarahisar’da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri bandosu, Dumlupınar Zafer Abidesi’nde Hava Er Eğitim Tugayı bandosu, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı bandosu konserler icra edecek. 30 Ağustos’ta Ankara’da Mehteran Birliği, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bandoları’nın oluşturduğu karma bando sahne alacak. 31 Ağustos’ta ise TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul’da mehter konseri düzenlenecek.
Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Meclis ön bahçede gerçekleştirilecek geçit töreni öncesinde, TSK Karma Bando Birliği tarafından mini bir konser verilecek.