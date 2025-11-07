Hatay’da doğal gaz patlaması! Çıkan yangında 2 işçi yaralandı

Patlama, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Deprem konutlarının inşasının sürdüğü bölgede altyapı çalışmaları esnasında iş makinasının temasıyla doğal gaz borusu patladı. İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz arıza ekiplerinin müdahalesi sırasında kaçak doğal gaz alevlere teslim oldu. Alevlerin etkisiyle doğal gaz kaçağına müdahale eden 2 işçi yaralanırken, iş makinesi alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeye kısa sürede intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, doğal gaz hattına müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanan 2 işçi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, iş makinesinde hasar oluştu.