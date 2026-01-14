GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay’da dere yatağına beton döken mikserin sürücüsünün cezası belli oldu

14.01.2026 - 19:55

Kaynak: DHA

Hatay’ın Defne ilçesinde bir beton mikserinin dere yatağına beton döktüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, beton mikserinin yetki belgesine kayıtlı olmadan kullanıldığı, çevre ve insan sağlığına ilişkin mevzuata uymadığı, trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve gerekli cihazları (takograf/taksimetre) bulundurmadığı ya da kullanmadığı belirlendi.

Söz konusu ihlaller nedeniyle araç sürücüsüne toplam 23 bin 848 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, trafik güvenliğiyle oynayan ve kamu düzenini bozan hiçbir davranışın cezasız kalmayacağını bildirdi.

