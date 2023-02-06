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Hatay'da depremde yıkılan apartmandan 4 çocuk kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı. Öte yandan Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

06.02.2023 - 10:42 | | İHA
Hatay'da depremde yıkılan apartmandan 4 çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen Deprem, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çocukların çıkartılması anbean görüntülendi.

4 ÇOCUK KURTARILDI

Binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Ağlayarak kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar, sürekli dua ederek, “Ya Rabbim çok şükür. Allah’ım yardım et” dediler. Enkazdan çıkarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hatayda depremde yıkılan apartmandan 4 çocuk kurtarıldı

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hatay'ın Payas ilçesinde ise çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde, Hatay'ın Payas ilçesindeki 3 katlı müstakil bir bina çöktü. Yenişehir Mahallesi'nde çöken binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar bekleyen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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