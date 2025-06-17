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Şırnak'ta iki aile arasında silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti

17.06.2025 - 08:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak'ta iki aile arasında silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı ve taşlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başköy köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve taşlı kavga çıktı.

Kavgada, göğsünden vurulan Asker Yılmazer, hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Jandarma, kavgaya müdahale ederek köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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