GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da deprem sonrası enkaz altında kalanlar kurtarılıyor: 'Ses geliyor mu'
ABONE OL

Diyarbakır'da deprem sonrası enkaz altında kalanlar kurtarılıyor: 'Ses geliyor mu'

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti.

06.02.2023 - 09:23 | | İHA
ABONE OL

Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu. Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.

Deprem hangi şehirlerde oldu, hangi illerde deprem oldu? Maraş depremi hangi illeri etkileri? 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
İlgili Haber
Deprem hangi şehirlerde oldu, hangi illerde deprem oldu? Maraş depremi hangi illeri etkileri? 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor " dedi. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi. 

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda il etkilendi
İlgili Haber
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda il etkilendi

GÜNCEL HABERLER

Hatay'da depremde yıkılan apartmandan 4 çocuk kurtarıldı

Hatay'da depremde yıkılan apartmandan 4 çocuk kurtarıldı

Deprem bölgesindeki şirketlerin borsada işlemleri durduruldu

Deprem bölgesindeki şirketlerin borsada işlemleri durduruldu

Depremin ardından Hatay'da havalimanı pisti yarıldı

Depremin ardından Hatay'da havalimanı pisti yarıldı