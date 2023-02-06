Diyarbakır'da deprem sonrası enkaz altında kalanlar kurtarılıyor: 'Ses geliyor mu'

Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu. Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.

Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor " dedi. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.