Hatay’da afet konutları kura çekimi tamamlandı 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi

AFAD, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen deprem sonrası kalıcı konut çalışmalarında süreç ilerlerken, 9’uncu kura 10 bin 928 konut ve 392 iş yeri olmak üzere 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı kura töreni, bugün Antakya Emek Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

'ANAHTARLARI TESLİM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Depremin ardından başlatılan ihya, inşa ve imar çalışmaları şehrimizin her noktasında bütün yönleriyle devam ediyor. Bugüne kadar 86 bin 754 bağımsız bölümün kurasını çektik. Bugün ise 10 bin 928 konut ve 392 iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 320 bağımsız bölümün kurasını tamamladık. Şu ana kadar konut ve iş yeri olarak 98 bin 874 bağımsız bölümün kurasını bitirdik. İnşallah vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmeye devam edeceğiz” dedi.

'ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Çalışmaların sadece konut ve iş yerleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Masatlı, “Okullar, sağlık tesisleri, spor salonları, altyapı çalışmaları devam ediyor. Depremden zarar gören her şeyi yeniden yapıyoruz. Ayrıca şehrimize yeni eserler kazandırıyoruz. Tarihi eserlerle ilgili önemli restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni konut ve iş yerlerinin Antakya’ya, Hatay’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.