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Hatay’da 105 kişinin öldüğü sitenin sahibi Eskişehir’de tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay’da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin toprak sahibi Arif Sami Rende (84), yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındığı Eskişehir’de tutuklandı.

25.02.2023 - 00:54 | | ESKİŞEHİR (İHA)
Hatay’da 105 kişinin öldüğü sitenin sahibi Eskişehir’de tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin cansız bedenine ulaşılan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende (84) hakkında gözaltı kararı verilişti. Avukatlarının yaş haddi gerekçesiyle itirazı üzerine Rende serbest bırakılmıştı. Sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiasıyla 2016 yılında müteahhit tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Rende hakkında 2017 yılında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

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Eskişehir’de tutuklandı
Yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Arif Sami Rende Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rende, Eskişehir Şehir Hastanesine sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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