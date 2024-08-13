Hatay sınırında 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay’da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

Depremin ardından Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Depremi hissedenler, endişeyle evlerinden çıkarak sokaklara döküldü. Şu ana kadar depremle ilgili can kaybı ya da büyük çapta maddi hasar bildirilmedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56’da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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