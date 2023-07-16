Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınları sürüyor

Türkiye sıcak havanın etkisinde. Sıcak havayla birlikte peş peşe orman yangını haberleri geldi. Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınıyla mücadele sürüyor. İşte bölgelerde son durum...

HATAY

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası Derebahçe Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangına karadan müdahalenin yanında 21 helikopter ve 9 uçak ile müdahale edildi. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona erdi. Ekiplerin karadan müdahalesiyse devam ediyor.







Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangının yer yer büyüdüğünü ifade ederek, “Saat 13.30 gibi Derebahçe ve Armutçuk arasında bir sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmak üzereyken gittikçe büyüyerek Nergislik, Soğukoluk ve Müftüler mevkiinden Yapraklı’ya kadar uzandı. Havadan helikopterler müdahale etti. Karadan da hem HBB ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri müdahale etti. Can kaybımız yok, 4 araç 7 konut maalesef zarar gördü. Bunun dışında ormanda tabii ki birçok canlıyı kaybettik. Ama insanlarımızla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Yaklaşık 250 hektarlık alanda yangın maalesef ormanımıza zarar vermiş gibi görünmekte” dedi.

MERSİN

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kavakoluğu köyü Delikkaya mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor. 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personelinin müdahale ettiği yangın, gece boyunca da devam ederken, bölgedeki poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

Bu arada yangın dolayısıyla Kavaklıoğlu ile Çavuşlar köyündeki vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmesinin planlandığı öğrenildi.

ÇANAKKALE

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor.







Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na gönderildi.







Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, Valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir.” denildi.