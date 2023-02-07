Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken, deniz seviyesi ise yükselmeye başladı.

Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.

İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

İskenderun Limanı'nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı.

Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükseldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

98 YARALI GEMİ İLE MERSİN'E GETİRİLDİ

Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yaralanan 98 kişi, 'TCG İskenderun' gemisi ile Mersin Limanı'na getirildi. 30 refakatçi ile birlikte gemiden alınan yaralılar, limanda bekletilen ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.