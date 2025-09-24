Hatay için son 65 yılın en kötüsü: Yüzde 5'in altına düştü

Haberin Devamı

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzun yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı, son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı olumsuz etkilendi. Bu yıl kuraklıkla karşı karşıya kalan barajda, sonbaharın ve kışın yağışsız geçmesiyle birlikte su seviyesi yüzde 5'in altına kadar düştü. Bu yılın ocak ayında barajın su seviyesi ile eylül ayında ise kuraklığın gözle görülür oranda etkili olmasından dolayı su çekilmesi yaşandı. Suyun metrelerce çekildiği barajdaki kuraklığın etkisi havadan görüntülendi.





"Yarseli Barajı'nda suyumuz çok eksildi ve kuraklık da çok etkili oldu"



Bu yılın diğer yıllara göre çok kurak geçtiğini söyleyen Yarseli Mahallesi Muhtarı Şemsettin Korkmaz, "Bu yıl çok kurak geçti. Çiftçilerimiz mağdur oldu. Barajda su eksikliği çok oldu. Yarseli Barajı'nda suyumuz çok eksildi. Kuraklık da çok etkili oldu. Asi Nehri'nden beslenen bir barajımız var" dedi.







"Bu yıl hiç yağmur yağmadı ve barajımız gördüğünüz gibi en düşük seviyeye kadar düştü"



Kuraklığın etkisiyle metrelerce su çekildiğini ifade eden Mustafa Keser, "Burası Yarseli Barajı'dır. Bu baraj tarım arazilerinin sulamasında kullanılıyor. Bu yıl da sıkıntımız kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz mağdur oldu, hiç yağmur yağmadı. Barajımız gördüğünüz gibi en düşük seviyeye kadar düştü. Geçen yıl barajın durumu bu yıldan daha iyiydi. Geçen yıl birkaç sefer sulama için bırakıldı ama bu yıl tam kapasitesi dolmadığı için sulama yapılmadı. Barajın geçen yıl 30 metre daha geniş yerlere kadar su seviyesi vardı. Bu baraj içme suyu olarak kullanılmıyor, tarım arazilerinde sulama için kullanıyor" ifadelerini kullandı.