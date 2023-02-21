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Hatay Gazi Mahallesi’ndeki enkazdan 3 cenaze çıkartıldı

Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan Gazi Mahallesi'ndeki apartmanın enkazında gece boyu sürdürülen çalışmalarda, 3 cenaze çıkartıldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

21.02.2023 - 09:21 | | İHA
Hatay Gazi Mahallesi’ndeki enkazdan 3 cenaze çıkartıldı

Hatay Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde yıkılan binanın enkazından 3 ceset çıkartıldı. Gece boyunca enkazdan çalışmaları sürdüren ekipler, sabah 05.00 sıralarında bir depremzedenin cansız bedenine ulaştı.

Çalışmalarına devam eden ekipler 08.30’da iki kişinin daha cesedini enkazdan çıkardı. Bina önünde bekleyişini sürdüren cenaze yakınları, cesetlerin çıkartılması ile gözyaşlarına boğuldu. Arama kurtarma ekipleri, apartman enkazındaki çalışmalarını sonlandırdı.

Hatay Gazi Mahallesi’ndeki enkazdan 3 cenaze çıkartıldı

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