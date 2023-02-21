GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı
ABONE OL

Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı

Hatay'da peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası bir köprü 10 santimetre çökerek yoldan ayrıldı.

21.02.2023 - 00:31 | | İHA
Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı

Hatay'da akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı.

Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.

Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı

GÜNCEL HABERLER

Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı

Hatay depremi sonrası köprü ayrıldı

Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi

Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü