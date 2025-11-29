Hatay Belen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
29.11.2025 - 19:57Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 greyder ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 84 personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.