Hatay Belen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.11.2025 - 19:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (AA)

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 greyder ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 84 personel sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

