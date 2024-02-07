Hastanede dehşet anları! Annesinin ölüm haberini veren kadın doktoru yumrukladı

Olay, dün sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde meydana geldi. Serviste görevli asistan doktor B.B.Ö., bir süredir kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine durumu oğlu Volkan K.'ye haber verdi. Annesinin ölüm haberini alan Volkan K., doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; asistan doktor B.B.Ö.'nün Volkan K. ile konuştuğu, bir süre sonra Volkan K'nin doktor B.B.Ö.'ye art arda yumruk attığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırının devamında güvenlik görevlilerinin araya girdiği anlar yer alıyor.

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