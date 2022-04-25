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Hasta yakÄ±nlarÄ± saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rdÄ±! Hastane savaÅŸ alanÄ±na döndü

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde elektrik Ã§arpmasÄ± nedeniyle vefat eden hastanÄ±n yakÄ±nlarÄ±, hastaneye gelerek olay Ã§Ä±kardÄ±. Polisin belinden alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan silah ateÅŸ alarak duvarÄ± deldi. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kapÄ± Ã¶nÃ¼ne koyduklarÄ± sedyeyle kendilerini korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, polis bazÄ± hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â

25.04.2022 - 00:43 | | Ä°HA
Hasta yakÄ±nlarÄ± saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rdÄ±! Hastane savaÅŸ alanÄ±na döndü

Lice ilÃ§esi Halis Toprak Devlet Hastanesinde elektrik Ã§arpmasÄ± nedeniyle vefat eden ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen hastanÄ±n yakÄ±nlarÄ±, iddiaya gÃ¶re akÅŸam saatlerinde hastaneye gelerek saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rdÄ±. Bu sÄ±rada Ã¶len hastanÄ±n bir yakÄ±nÄ± polisin belinden silahÄ±nÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ä±kan arbede sÄ±rasÄ±ndaÂ ateÅŸ alan tabancadan Ã§Ä±kan mermi duvarÄ± delerken, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da kapÄ± Ã¶nÃ¼ne koyduklarÄ± sedyelerle kendilerini korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. HastayÄ± getiren ambulansÄ±n camlarÄ± da kÄ±rÄ±lÄ±rken, kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± olaya karÄ±ÅŸan bazÄ± hasta yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–len hasta otopsi iÃ§in DiyarbakÄ±r Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

Ã–te yandan, bazÄ± sendika yÃ¶neticileri ileÂ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±Â olaya ait fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada paylaÅŸarak duruma tepki gÃ¶sterdi.

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