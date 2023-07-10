Haşere yuvasına dönen dere mahalleliyi isyan ettirdi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde binaların arasından akan derenin çevre düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yarım bırakıldı. Yarım bırakılan çevre düzenlemesi nedeniyle derenin bir kısmında yaşam alanları devam ederken, diğer kısmında oluşan pislik, dere içerisine atılan çöpler ve kanalizasyon atıkları mahalle sakinlerinin isyan ettirdi. Özellikle yaz aylarında haşereler ve pis koku nedeniyle çocuklarının hasta olduğunu belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

“200 metrelik alan yarım bırakıldı, modern şekilde yapılmasını istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden olan ve uzun süredir aynı mahallede yaşayan Mehmet Çetin, "Burası Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokak'ta olan dere. Burada 200 metre kadar yer yapılmadı, biz İSKİ’nin buranın yapımını tamamlamasını istiyoruz. Burası İstanbul’un Avrupa Yakası’nda İstanbul Havalimanı’nın yanı başında bulunan bir yer, bu şekilde bir görüntünün yakışmadığını düşünüyorum. Biz buradaki derenin modern bir şekilde kapatılmasını ve sokağımızın rahatlamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sinek, koku fare durulmaz hale geliyor”

Çocuğunun dereden mikrop kaptığını söyleyen mahalle sakini Selçuk Bayındır, “Biz burada kokudan rahatsız oluyoruz. Bir komşumuzun çocuğu bu dereden dolayı mikrop kaptı ve hastanede yattı. Bazı yerler yapıldı ama burası yarım kaldı biz rahatsız oluyoruz ve bir an önce yapılmasını istiyoruz. Buraya insanlar düşüyor ve çok büyük problem biz mahalleli olarak şikayetiyiz belediyeye birkaç kere dilekçe yazdık ama kimse ilgilenip geri dönmedi. Akşamları burada rüzgar estiğinde sinek, koku fare durulmaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim çocuklarımız buna maruz kalmamalı”

Derede hayvan cesedi görmeye başladıkları belirten Hakan Kılıç, "Bu mahallede yaşamıyorum ama ona rağmen rahatsızım. Burası eski bir dere, biz burada yabani bir hayvan görmemiştik hiç ama bu derenin bu halde olmasından dolayı bir sürü hayvan cesedi görmeye başladık ve dağdan domuzlar inmeye başladı. Burası öyle bir hal almaya başladı ki madde bağımlılarının da yuvası haline geldi. Bizim çocuklarımız buna maruz kalmamalı” dedi.