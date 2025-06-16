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Hasattan sonra evin önünden konu komşuya ikram ediyor!

16.06.2025 - 10:08Güncellenme Tarihi:
Hasattan sonra evin önünden konu komşuya ikram ediyor!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yılın ilk üzümleri haziran ayının başından itibaren tüketilmeye başlandı.

Sarıgöl ilçesi Konak Mahallesi Dr. İhsan Avcı Caddesi'nde ikamet eden Bekir Yılmaz (63), yıllardır evinin önünde yetiştirdiği "Uslu" cinsi üzümden erken hasat yaparak konu komşusuyla birlikte tüketiyor.

Yıllar önce bir yakınının hediye ettiği üzüm çubuğundan yetişen ve evinin önündeki çardağa kadar uzanan asmalardan her yıl bol miktarda ürün aldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

Hasattan sonra evin önünden konu komşuya ikram ediyor

"Uslu türü üzüm çubuğunu bir arkadaşım yıllar önce hediye etti. Evimin önüne diktim, gölge olsun diye çardağa sardım. Mayıs sonu itibarıyla üzüm vermeye başlıyor. Üzümlerimi komşulara ikram ediyorum, dostlara dağıtıyorum. Budama zamanı isteyenlere çubuk vererek yaygınlaşmasını sağlıyorum."

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Öte yandan ilçedeki bazı çekirdekli üzüm çeşitlerinin de bağlarda alaca çıkarmaya başladığı gözlendi.

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