GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHasat dönemi yaklaşıyor belediye üreticiler için harekete geçti

Hasat dönemi yaklaşıyor belediye üreticiler için harekete geçti

08.05.2026 - 22:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Hasat dönemi yaklaşıyor belediye üreticiler için harekete geçti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan hasat dönemi öncesinde üreticilerin tarlalarına daha güvenli ve kolay ulaşabilmesi amacıyla kırsal mahallelerde tarla yolu bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle hasat dönemlerinde yoğun kullanılan tarla yollarında bakım, düzenleme ve tesviye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunların azaltılması ve tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABER

Sarıkamış Kayak Merkezi’ne dev yatırım: 25,5 Milyon TL’lik Suni Karlama hamlesiyle 5’inci pist güçleniyor
Sarıkamış Kayak Merkezi’ne dev yatırım: 25,5 Milyon TL’lik Suni Karlama hamlesiyle 5’inci pist güçleniyor

27 Nisan 2026 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında Tekirdağ genelindeki 286 kırsal mahallenin tamamına ulaşılması planlanırken, bugüne kadar 26 mahalledeki yollar bakımdan geçirilerek kullanıma hazır hale getirildi. Belirlenen program doğrultusunda il genelindeki tarla yollarında 31 Temmuz 2026 tarihine kadar bakım ve düzenleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

İLGİLİ HABER

Balıkesir'in kadim mutfak kültürünü geleceğe taşıyan 1. Uluslararası Gastrofest açıldı
Balıkesir'in kadim mutfak kültürünü geleceğe taşıyan 1. Uluslararası Gastrofest açıldı

Çalışmalar sırasında greyder ve iş makineleriyle yol tesviyesi yapılırken, yoğun yağış nedeniyle bozulan güzergâhlar yeniden düzenleniyor. Ayrıca geçiş güvenliğini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

İLGİLİ HABER

Bodrum'da araç ezilmekten son anda kurtuldu: Kamyon denize düştü, 2 kişi yaralandı
Bodrum'da araç ezilmekten son anda kurtuldu: Kamyon denize düştü, 2 kişi yaralandı

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarla hem üretim süreçlerinin desteklenmesi hem de çiftçilerin zaman ve maliyet kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

Güncel Haberler

Zonguldak'ta emekleyerek otobüse binen 2 yaşındaki çocuk otobüste bulundu! Ağlama sesi facianın önüne geçti
#Gündem

Zonguldak'ta emekleyerek otobüse binen 2 yaşındaki çocuk otobüste bulundu! Ağlama sesi facianın önüne geçti

Hasat dönemi yaklaşıyor belediye üreticiler için harekete geçti
#Gündem

Hasat dönemi yaklaşıyor belediye üreticiler için harekete geçti

BAE Başkan Yardımcısı Al Nahyan'dan SAHA 2026 paylaşımı
#Gündem

BAE Başkan Yardımcısı Al Nahyan'dan SAHA 2026 paylaşımı