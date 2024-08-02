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Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bugün tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

02.08.2024 - 13:44 |
Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

 

Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı Vatandaşlar Ayasofya Camiine akın etti

DİYANET İŞLERİ ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti ve Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erbaş, "Hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır. Zulmün ve kötülüğün karşısında durmak en temel sorumluluktur. Bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar ey İslam alemi sizlere sesleniyorum; Artık toparlanalım. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi gelin fitneden kurtulalım. Birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım, gücümüzün farkına varalım" ifadelerini kullandı.

 

 

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