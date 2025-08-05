Hamilelikte mide bulantısı ne zaman biter?

Hamilelikte mide bulantısı sebepleri nelerdir?

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Clevelandclinic'te yer alan bilgilere göre, hamilelikte mide bulantısının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hormonal değişiklikler başlıca etkenlerden biridir. Özellikle human chorionic gonadotropin (hCG) ve östrojen hormonlarındaki ani artış, bulantıyı tetikleyebilir. Bunun yanında:

Düşük kan şekeri,

Metabolizma değişiklikleri,

Kan basıncındaki dalgalanmalar,

Aşırı yorgunluk ve stres,

Koku hassasiyeti ve bazı yiyeceklere karşı toleranssızlık,

Mide asidinin artması veya reflü gibi faktörler

mide bulantısını şiddetlendirebilir.

Hamilelikte mide bulantısı ne kadar erken başlayabilir?

Hamilelikte mide bulantısı, 6. hafta gibi erken bir dönemde başlayabilir. Çoğu kadın, 9. haftaya kadar belirtileri hissetmeye başlar. Bulantıların başlama zamanı kişiden kişiye değişebilir; bazı hamilelerde daha geç ortaya çıkarken, bazılarında ise çok erken dönemde görülebilir.

Hamilelikte mide bulantısı ne kadar sürer?

Mide bulantıları genelde 13. hafta civarında (ilk üç aylık dönemin sonunda) azalır ve kaybolur. Bununla birlikte, bazı kadınlarda 14-27. haftalara (ikinci üç aylık dönem) kadar devam edebilir. Nadir vakalarda ise gebelik boyunca sürebilir. Bulantıların şiddeti ve süresi, kişinin hormonal yapısına ve genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hamilelikte mide bulantısı, özellikle ilk üç aylık dönemde sık görülen bir durumdur. Genellikle hamileliğin 6. haftasında başlayıp 13. haftası civarında azalarak biter. Ancak bazı kadınlarda ikinci üç aylık döneme kadar devam edebilir, hatta nadir durumlarda hamileliğin sonuna kadar sürebilir. Çoğu kadın için bulantılar zamanla hafifler ve gebeliğin ilerleyen dönemlerinde tamamen kaybolur.

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Hamilelikte mide bulantısı şiddetli olabilir mi? Belirtileri neler?

Evet, bazı hamilelerde mide bulantısı çok şiddetli seyredebilir. Bu duruma hiperemezis gravidarum adı verilir ve aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

Günde 4 defadan fazla şiddetli kusma,

Aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon),

İdrar miktarında azalma ve koyu renkli idrar,

5 kg’dan fazla kilo kaybı,

Baş dönmesi ve halsizlik.

Bu durumda, anne adayının hastanede damar yoluyla sıvı ve elektrolit takviyesi alması gerekebilir. Şiddetli bulantı ve kusma durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.