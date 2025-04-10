Hamile kedi doğum yapmak için veterineri seçti! İşte yürek ısıtan görüntüler

Aydın'ın Didim ilçesinde hamile bir kedi, doğum yapacağını anlayınca veterinere gitti. Veteriner hekimler kedinin acıktığını düşünüp mama verse de kedi ısrarla içeri girmek istedi. İçeri alınan kedi, saatler sonra doğum yaptı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.

SAATLER İÇERİSİNDE DOĞUM BAŞLADI

Veteriner Hekim Dilara Çınar, hamile kediyi ilk kez gördüklerini söyleyerek, "Kediyi ilk kez o gün gördüm. Mahallenin çocuklarıyla birlikte kliniğimiz olduğu alana geldi. Bizi görünce yanımıza geldi. Acıkmış olduğunu düşündük. Mama verdik. Kucağımıza aldığımızda hamile olduğunu fark ettik. Sonrasında ise doğum başladı." ifadelerini kullandı.

'KEDİLERE SEVGİ DOLU YUVALAR BULACAĞIZ'

Hamile kedinin veterinere gittiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, veterinerde yaşananlar da izleyenleri duygulandırdı. Veteriner Hekim Çınar, videonun bu kadar beğenileceğini düşünmediklerini ancak bunun mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Videonun bu kadar ilgili görmesi bizi şaşırttı. Ancak kedilerimizin sahiplendirilmesi konusunda da destek olacağını ve yavru kedilerimize güzel, sevgi dolu yuvalar bulmamıza vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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'HEPSİ SON DERECE SAĞLIKLI'

Kedilerin iki aylık olduktan sonra sahiplendirileceğini vurgulayan Veteriner Dilara Çınar sözlerini şöyle sürdürdü: