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Hamile kadını gasp etti, vatandaşlar yakalayıp dövdü

İstanbul Fatih’te hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden 3 şüpheliden 1’i, vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü.

29.07.2023 - 15:57 | | DHA
Hamile kadını gasp etti, vatandaşlar yakalayıp dövdü

Olay, dün Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 3 şüpheli, hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp ederek kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Elindeki çantayı yol kenarına atan şüphelilerden 1’i, vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü. Yol kenarına atılan çanta hamile kadına teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuk yaştaki gasp şüphelisi H.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların şüpheliyi yakaladıktan sonra dövdüğü, daha sonra çantanın yerini öğrendikleri görülüyor.

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