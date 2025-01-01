Haluk Levent 2025'in ilk dakikalarına depremzedelerle girdi! Ücretsiz konser verdi

'ONLARIN SEVGİSİYLE BESLENİYORUZ'

Konserin ardından konuşan Haluk Levent, geçen sene tek gitarla geldiği Hatay’da, bu kez konser düzenleme kararı aldığını söyledi. Depremzedelerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Levent, "Burada yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz çevre insanlar, emekçiler var. Onların sevgisiyle besleniyoruz" dedi.

Dünyada savaşlar gittikçe artığını belirtip, Gazze'yi ve Ukrayna'yı örnek gösteren Levent, barışın ve sevgilinin yayılmasını temenni ettiklerini aktardı.

HATAY VALİSİ YENİ YILI KUTLADI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hizmete yeni açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sanatçı Haluk Levent'i konuk etmekten mutlu olduklarını söyledi. Deprem büyük hasar alan Hatay'ın yaraları sararken, vatandaşların kalbine dokunmaları, onları hayatla buluşturmaları gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacaktır. Başta ülkemize, devletimize, milletimize, Hatay'ımıza ve burada insanlarımıza huzurlar, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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