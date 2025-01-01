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Haluk Levent 2025'in ilk dakikalarına depremzedelerle girdi! Ücretsiz konser verdi

Hatay'da şarkıcı Haluk Levent, depremzedeler için yılbaşı gecesi ücretsiz konser verdi. Defne ilçesindeki Kültür Sanat Çarşısı'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Haluk Levent, verdiği ücretsiz konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

01.01.2025 - 07:10 | | Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
Haluk Levent 2025'in ilk dakikalarına depremzedelerle girdi! Ücretsiz konser verdi

'ONLARIN SEVGİSİYLE BESLENİYORUZ'

Konserin ardından konuşan Haluk Levent, geçen sene tek gitarla geldiği Hatay’da, bu kez konser düzenleme kararı aldığını söyledi. Depremzedelerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Levent, "Burada yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz çevre insanlar, emekçiler var. Onların sevgisiyle besleniyoruz" dedi.

Haluk Levent 2025in ilk dakikalarına depremzedelerle girdi Ücretsiz konser verdi

Dünyada savaşlar gittikçe artığını belirtip, Gazze'yi ve Ukrayna'yı örnek gösteren Levent, barışın ve sevgilinin yayılmasını temenni ettiklerini aktardı.

Haluk Levent 2025in ilk dakikalarına depremzedelerle girdi Ücretsiz konser verdi

HATAY VALİSİ YENİ YILI KUTLADI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hizmete yeni açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sanatçı Haluk Levent'i konuk etmekten mutlu olduklarını söyledi. Deprem büyük hasar alan Hatay'ın yaraları sararken, vatandaşların kalbine dokunmaları, onları hayatla buluşturmaları gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacaktır. Başta ülkemize, devletimize, milletimize, Hatay'ımıza ve burada insanlarımıza huzurlar, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu. 

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Haluk Levent 2025in ilk dakikalarına depremzedelerle girdi Ücretsiz konser verdi

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