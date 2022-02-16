KÄ±brÄ±s'ta iÅŸlenen Halil FalyalÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda "SÃ¶ylemez KardeÅŸler" olarak bilinen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n lideri Mustafa SÃ¶ylemez ile 2 adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz cumartesi akÅŸamÄ± da Mustafa SÃ¶ylemezâ€™in AÄŸabeyi Faysal SÃ¶ylemez ve 2 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 6'ya yÃ¼kseldi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Faysal SÃ¶ylemez ve Cengiz Åžener BayrampaÅŸa Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. Faysal SÃ¶ylemez ve Cengiz Åžener ek gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi iÃ§in Ã‡aÄŸlayan Adliyesi'ne sevk edildi.