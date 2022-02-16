GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemHalil FalyalÄ± cinayetinde yeni geliÅŸme! 2 ÅŸüpheli için ek gözaltÄ± süresi
HaberlerGündem Haberleri Halil FalyalÄ± cinayetinde yeni geliÅŸme! 2 ÅŸüpheli için ek gözaltÄ± süresi
ABONE OL

Halil FalyalÄ± cinayetinde yeni geliÅŸme! 2 ÅŸüpheli için ek gözaltÄ± süresi

Halil FalyalÄ±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Faysal SÃ¶ylemez ve Cengiz Åžener saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. Faysal SÃ¶ylemez ve Cengiz Åžener ek gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi verilmesi iÃ§in Ã‡aÄŸlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Â

16.02.2022 - 13:12 | | Ali Ã‡aÄŸlar TINBEK - OÄŸuzhan UYSAL, UÄŸur ÅžAHÄ°N/Ä°STANBUL, (DHA)
Halil FalyalÄ± cinayetinde yeni geliÅŸme! 2 ÅŸüpheli için ek gözaltÄ± süresi

KÄ±brÄ±s'ta iÅŸlenen Halil FalyalÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda "SÃ¶ylemez KardeÅŸler" olarak bilinen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n lideri Mustafa SÃ¶ylemez ile 2 adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz cumartesi akÅŸamÄ± da Mustafa SÃ¶ylemezâ€™in AÄŸabeyi Faysal SÃ¶ylemez ve 2 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 6'ya yÃ¼kseldi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Faysal SÃ¶ylemez ve Cengiz Åžener BayrampaÅŸa Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. Faysal SÃ¶ylemez ve Cengiz Åžener ek gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi iÃ§in Ã‡aÄŸlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Halil FalyalÄ± cinayetinde flaÅŸ geliÅŸme! Silahlar bulundu
Ä°lgili Haber
Halil FalyalÄ± cinayetinde flaÅŸ geliÅŸme! Silahlar bulundu
Halil FalyalÄ± suikastÄ±nda dikkat çeken Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu detayÄ±! Ece Erken'in eÅŸi meÄŸer...
Ä°lgili Haber
Halil FalyalÄ± suikastÄ±nda dikkat çeken Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu detayÄ±! Ece Erken'in eÅŸi meÄŸer...
FETÖâ€™den ihraç komiser çiftliÄŸin gider çukuruna düÅŸerek öldü
Ä°lgili Haber
FETÖâ€™den ihraç komiser çiftliÄŸin gider çukuruna düÅŸerek öldü
BaÄŸcÄ±lar'da 4 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza!
Ä°lgili Haber
BaÄŸcÄ±lar'da 4 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza!
34 yaÅŸÄ±ndaki hemÅŸire koronavirüsten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi!
Ä°lgili Haber
34 yaÅŸÄ±ndaki hemÅŸire koronavirüsten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi!

GÜNCEL HABERLER

Ev fiyatlarÄ± ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Yüzde 59,6 oranÄ±nda...

Ev fiyatlarÄ± ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Yüzde 59,6 oranÄ±nda...

Korkunç cinayet! 16 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la'yÄ± boÄŸazÄ±nÄ± keserek öldürdü

Korkunç cinayet! 16 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la'yÄ± boÄŸazÄ±nÄ± keserek öldürdü

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Covid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Covid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ev fiyatlarÄ± ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Yüzde 59,6 oranÄ±nda...

Ev fiyatlarÄ± ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Yüzde 59,6 oranÄ±nda...

SÄ±radaki Haber
Korkunç cinayet! 16 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la'yÄ± boÄŸazÄ±nÄ± keserek öldürdü

Korkunç cinayet! 16 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la'yÄ± boÄŸazÄ±nÄ± keserek öldürdü

SÄ±radaki Haber
Erken emeklilik ile ilgili kritik detay! SaÄŸlÄ±k raporu yetiyor, prim gün sayÄ±sÄ± ve yaÅŸ ÅŸartÄ±...

Erken emeklilik ile ilgili kritik detay! SaÄŸlÄ±k raporu yetiyor, prim gün sayÄ±sÄ± ve yaÅŸ ÅŸartÄ±...

SÄ±radaki Haber
4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu 2 yÄ±ldÄ±r kayÄ±ptÄ± gizli bölmede bulundu!

4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu 2 yÄ±ldÄ±r kayÄ±ptÄ± gizli bölmede bulundu!

SÄ±radaki Haber