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Halil Falyalı suikastında dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu detayı! Ece Erken'in eşi meğer...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Halil Falyalı ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bahis şirketi üzerinden bir ortaklığı olduğu ortaya çıktı. Emniyet, iki cinayet arasında bir bağlantı olup olmadığına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

11.02.2022 - 10:34 |
Halil Falyalı suikastında dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu detayı! Ece Erken'in eşi meğer...

Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da hayatını kaybetti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı. Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilöy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak oldukları belirlendi. İşte detaylar...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Halil Falyalı'nın profesyonel bir suikast ile evine giderken öldürülmesi KKTC'de ülkenin gündemine oturdu. Türkiye'de de Halil Falyalı cinayeti oldukça dikkat çekti. Falyalı'nın ölümündeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için KKTC'de tüm Emniyet birimleri seferber edildi.

Şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınırken cinayetin aydınlatılması için ekiplere Türkiye'deki Emniyet birimlerinden de her türlü destek veriliyor.

Titiz çalışmalar sürerken Emniyet dikkat çeken bir soruya odaklandı. Ece Erken'in 26 Ocak'ta öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı var mı?

Halil Falyalı suikastında dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu detayı Ece Erkenin eşi meğer...

HALİL FALYALI VE ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ORTAK ÇIKTI

Halil Falyalı ile Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Emniyet ekiplerini bu sorunun yanıtını aramaya iten gelişme ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak olduğunun öğrenilmesi oldu.

Edinilen son dakika bilgisine göre; casino, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi.

HALİL FALYALI SUİKASTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastte şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

Tüm ihtimalleri titizlikle yürüten ve ortak bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, tetikçi olduğu belirtilen 3 kişinin sürat teknesiyle Türkiye'ya kaçtığı iddialarını da araştırıyor.

Falyalı'nın adamlarından birinin ifadesi ile Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği doğrultusunda İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan isimlerden birinin Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez olduğu öğrenildi.

Halil Falyalı suikastında dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu detayı Ece Erkenin eşi meğer...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA 26 OCAK'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ece Erken'in avukat ve iş insanı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında Kadir Yasak isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. Silahlı saldırıda Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralanmıştı. Olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilmişti. (Sabah)

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