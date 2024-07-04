Haliç köprüsü kapalı mı? Haliç köprüsü ne zaman açılacak, kaç gün kapalı, yol çalışması ne zaman bitecek?

Haliç Köprüsü asfalt yenileme çalışmasından dolayı Kadıköy yönüne doğru kapatıldı. Sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğundan dolayı Haliç Köprüsü yol çalışması ne zaman biteceği sürücüler tarafından araştırılıyor. Haliç Köprüsü alternatif güzergahlar ve haliç köprüsü ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı..

HALİÇ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.

Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

Haliç Köprüsü'nün Mecidiyeköy istikameti asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 8 Temmuz 05.00'e kadar sürecek. Topkapı yönü etkilenmeyecek.

HALİÇ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı.

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Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi. İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı. Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.