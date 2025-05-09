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Hakkari'ye bahar geldi! Kadınlar ovaya çıkıp pancar otu toplamaya başladı

09.05.2025 - 12:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

Hakkari'ye bahar geldi! Kadınlar ovaya çıkıp pancar otu toplamaya başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, baharın gelmesi ile ovaya çıkıp, pancar otu toplama mesaisine başladı.

Yüksekova'da ovalar, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle canlandı. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsü ile bölgede güzel manzara oluşurken; kadınların da pancar otu mesaisi başladı.

Hakkariye bahar geldi Kadınlar ovaya çıkıp pancar otu toplamaya başladı

Peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere pancar toplayan kadınlardan 3 çocuk annesi Süreyya Çelik, "Her yıl mayıs ayında ovamızda kendiliğinden yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemeklerde ve peynir yapımında kullanıyoruz. Hem çevrenin bize yaşattığı güzelliği hem de bir bölümünü sattığımız doğal otları topluyoruz" dedi.

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