Hakkari'de kümes yangını! 79 tavuk telef oldu

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde Cüneyt Özcan'a ait tavuk kümesinin bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucu kümesin içinde bulunan 70 tavuk telef oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.