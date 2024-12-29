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Hakkari'de kümes yangını! 79 tavuk telef oldu

Hakkari'de akşam saatlerinde çıkan yangında 70 kümes hayvanı telef oldu.

29.12.2024 - 08:47 | | İHA
Hakkari'de kümes yangını! 79 tavuk telef oldu

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde Cüneyt Özcan'a ait tavuk kümesinin bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucu kümesin içinde bulunan 70 tavuk telef oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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