Van Gölü’nde büyüleyici gece: Geyik Dolunayı sulara yansıdı, gökyüzü masala dönüştü

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Temmuz ayında gökyüzünü süsleyen ve adını geyiklerin boynuzlarını yenilediği dönemden alan Geyik Dolunayı, Van'da adeta bir görsel şölene dönüştü. Hava sıcaklıklarının değişimiyle birlikte gökyüzünde yer yer kümeleşen bulutlar, dolunayın ışığıyla birleşerek dramatik bir atmosfer sundu. Bu eşsiz doğa olayına, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ve Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Saint Thomas Kilisesi (Altınsaç Kilisesi) ev sahipliği yaptı. Kilisenin asırlara meydan okuyan mimarisi, tepeden göle vuran dolunay ışığıyla birleştiğinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.