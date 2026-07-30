Alevlerin arasından uzanan şefkat eli: Gönüllüler Seydikemer’de onun için zamanla yarıştı

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Tedavisinin devamı için Seydikemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülen kaplumbağa, yangının geride bıraktığı en çarpıcı görüntülerden biri oldu. Yaralı canlının yaşama tutunabilmesi için ekiplerin gösterdiği çaba ise takdir topladı.