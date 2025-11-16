Hakkari’de kamyonet Zap Suyu’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Seyir Tepesi mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet Zap Suyu’na uçtu. Kazada Macit Dayan ve Sıtkı Dayan isimli işçiler ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Macit Dayan ve Sıtkı Dayan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer işçilerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.