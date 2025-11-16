GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari’de kamyonet Zap Suyu’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Hakkari’de kamyonet Zap Suyu’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari’de kamyonet Zap Suyu’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

16.11.2025 - 20:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari’de kamyonet Zap Suyu’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin Zap Suyu’na uçtuğu kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Seyir Tepesi mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet Zap Suyu’na uçtu. Kazada Macit Dayan ve Sıtkı Dayan isimli işçiler ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Macit Dayan ve Sıtkı Dayan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer işçilerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek
#Ekonomi

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar
#Gündem

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu
#Gündem

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu