Hakkari'de coğrafi tescilli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı

20.05.2026 - 18:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi tescilli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

Meydan Medresesi'nde gerçekleştirilen program, Hakkari Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle erkene alındığı belirtildi.

Festival kapsamında il merkezi ve ilçelerden gelen halk eğitim merkezleri ile kadın kooperatifleri tarafından açılan stantlarda doğaba, kıris, cembeli tatlısı, lalaped tatlısı, tırşik, keledoş, cevizli çörek ve reyhan şerbeti ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival alanında ayrıca dünya mutfaklarından örnekler de sergilenirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programın açılışında konuşan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Türk mutfağının asırlardır farklı medeniyetlerin birikimiyle şekillendiğini belirterek, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Hakkari'nin güçlü kültürel yapısı, doğal ürünleri ve endemik bitkileriyle önemli bir mutfak zenginliğine sahip olduğunu ifade eden Taşyapan, kadınların yöresel yemek kültürünün yaşatılmasında büyük rol üstlendiğini söyledi. Festivalle hem yöresel lezzetlerin tanıtılmasının hem de ilin kültürel ve turistik değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığını kaydeden Taşyapan, organizasyonun turizm potansiyeline ve yerel ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Festival boyunca stantları gezen Taşyapan, katılımcılarla sohbet ederek etkinliğin toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sunduğunu dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ise Hakkari mutfağının çevre illere göre müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hakkari yemekleri tarihten referans almaktadır" dedi.

