Hakkari'de çığ ulaşımı kapattı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç mahsur kaldı. Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların yaşadığı zorluğu daha da artırdı. Olayın ardından Karayolları ekiplerinin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.