Hakkari'de çığ ulaşımı kapattı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

09.01.2026 - 19:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de Çanaklı köyü Tünel yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç bölgede mahsur kalırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç mahsur kaldı. Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların yaşadığı zorluğu daha da artırdı. Olayın ardından Karayolları ekiplerinin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

