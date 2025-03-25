Hakkari'de baharın müjdecisi kardelen çiçekleri açtı

Kış mevsiminin en çetin geçtiği kentlerden, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Toprağın ısınması ile çıkmaya başlayan kardelen çiçeklerinin eşsiz güzelliği, bölgeye gidenler tarafından da görüntüleniyor. Baharla birlikte boy vermeye başlayan beyaz çiçekler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle birleşince güzel bir manzara sundu.

Yüksekova'da yaşayan Songül Yıldırak, "Bahara kavuştuk. Doğayı seven biriyim. Ovada karların erimesiyle çiçekler açmaya başladı. Çiçekleri görüntülemek ve doğanın tadını çıkarmak için bölgeye geldim" dedi.