Hakkari'de 4 metre karla mücadele

Hakkari’de kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yollarını kısa sürede ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, kapanan askeri üs bölgelerinin yollarını da yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor kış şartlarında çalışmalarını yürüten ekipler, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapmaya devam ediyor.