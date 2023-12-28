GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de 4 metre karla mücadele
ABONE OL

Hakkari'de 4 metre karla mücadele

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerindeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

28.12.2023 - 11:30 | | HAKKARİ (İHA)
Hakkari'de 4 metre karla mücadele

Hakkari’de kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yollarını kısa sürede ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, kapanan askeri üs bölgelerinin yollarını da yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor kış şartlarında çalışmalarını yürüten ekipler, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapmaya devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Sözleri yok hükmündedir

Ünlü silah üreticisi Gaston ‘Glock’ yaşama veda etti

Ünlü silah üreticisi Gaston ‘Glock’ yaşama veda etti