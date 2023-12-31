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Hakkari'de peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremlerin ardından peş peşe iki sarsıntı daha yaşandı. Depremlerin şiddeti 3.5 ve 4.5 olarak ölçüldü.

31.12.2023 - 19:44 |
Hakkari'de peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 19.37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde  Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem Hakkari ve yakın çevresinden de hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İKİNCİ SARSINTI

Bu depremin ardından yine Yüksekova 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Yüksekova'da 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği bildirilmişti. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte vatandaşlar korkudan sokağa döküldü. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdürüyor.

 

 

 

 

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