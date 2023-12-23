Hakkari Dağ Komando Tugayı Şehitleri nereli, isimleri nedir? Hakkari Dağ Komando Tugayında ne oldu?

Kuzey Irak'ın Hakurk Bölgesinde yürütülen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi. İşte Hakkari Dağ Komando Tugayı Şehitleri nereli, isimleri…

Hakkari Dağ Komando Tugayı Şehitleri nereli, isimleri nedir?

Piyade Teğmen Ramazan Günay (Afyonkarahisar)





Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (Denizli)





Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı (Gümüşhane)





Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (Sinop)





Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca (Tokat)





Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (Bingöl)

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

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