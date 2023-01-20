Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) kararlarÄ±nda, birinci dereceye yÃ¼kselmiÅŸ olupÂ 31 AralÄ±k 2022 tarihi itibarÄ±yla birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lma incelemesine tabi tutulacak adli yargÄ± hakim Cumhuriyet baÅŸsavcÄ± ve savcÄ±larÄ± ile idari yargÄ± hakimlerinin isimlerinden oluÅŸan listelere yer verildi. Listede 389 hakim, 122 savcÄ± ve 338 idari yargÄ± hakiminin ismi yer aldÄ±.

AralÄ±k 2022 dÃ¶neminde birinci dereceye yÃ¼kselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Birinci dereceye yÃ¼kseldikleri ve sÃ¼relerini bitirdikleri halde listede isimlerini gÃ¶remeyenler 30 gÃ¼n iÃ§inde HSK'yaÂ yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunmak suretiyle durumlarÄ±nÄ±n incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nÄ±n bir baÅŸka kararÄ±nda ise 2 yÄ±llÄ±k yÃ¼kselme sÃ¼relerini aldÄ±klarÄ± aylÄ±kta AralÄ±k 2022 dÃ¶nemi sonuna kadar bitiren adli yargÄ± hakim, cumhuriyet baÅŸsavcÄ± ve savcÄ±larÄ± ile idari yargÄ± hakimlerinin adlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu listeler de yayÄ±mlandÄ±.